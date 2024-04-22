Россия попала по телебашне в Харькове, есть перебои с сигналом

Вечером 22 апреля в Харькове раздался взрыв: оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры города. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В сообщении сказано, что во время тревоги сотрудники находились в укрытии, так что обошлось без человеческих жертв. Однако, по словам Синегубова, есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Глава ОВА обратился к гражданам с призывом доверять только официальным источникам информации, ведь российская пропаганда уже распространяет фейки, якобы на телебашне была антенна связи украинского ПВО.

В свою очередь, в приложении "Дія" напомнили харьковчанам, что они имеют доступ к проверенной информации из Дія.Радіо и Дія.ТV. Временный исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев сообщил , что в настоящее время продолжаются технические работы по возобновлению вещания после удара россиян.

“Враг целенаправленно и сознательно разрушает телевизионную инфраструктуру, стремясь запугать украинцев и погрузить в информационный вакуум. Бесполезно, ведь правда победит”, – написал Карандеев.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском ударе по Харькову президенту США Джо Байдену. По словам главы государства, атака по телебашне произошла за несколько минут до телефонного разговора лидеров.

В то же время телеграмм-ресурсы публикуют многочисленные фото и видео разрушенной Харьковской телебашни.

Напомним, что российская армия уже атаковала телебашню в Харькове в 2022 году – второго и шестого марта. В ходе повторных обстрелов были уничтожены технические помещения, и тогда регион временно остался без теле- и радиотрансляции. В Госспецсвязи призвали граждан пользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

В начале полномасштабной войны враг неоднократно обстреливал украинскую телевизионную инфраструктуру. В частности, 1 марта 2022 года российские оккупанты атаковали телебашню в Киеве, в результате обстрела тогда погибли пять человек.

14 марта 2022 года был удар по радиотелевизионной передающей станции в селе Антополь Ровенской области, в результате обстрела погибли девять человек. Кроме того, были атаки на телевизионную инфраструктуру в Изюме, Лисичанске (Луганская область), Коростене (Житомирская область), Белополье (Сумская область), Виннице, Орехове (Запорожская область).

В октябре 2022 года Национальная общественная телерадиокомпания Украины подала заявление в Европейский суд по правам человека о вероятном нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также международных протоколов в результате российских обстрелов телебашен. Статья 10 упомянутой Конвенции предусматривает свободу мнений, возможность получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.