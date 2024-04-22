Вражеский дрон попал в фермерское хозяйство в Одесской области: ситуация в регионах

В ночь на понедельник, 22 апреля, российские оккупанты атаковали ударными дронами инфраструктуру Одесской области. Произошло попадание в фермерское хозяйство. В Харькове в результате обстрела ранен 19-летний парень.

ПВО уничтожило 6 вражеских дронов: в Одесской области есть попадания

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, этой ночью россияне атаковали Украину 7-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136, запущенными из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, оккупанты запустили три зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из оккупированной Донбасса.

В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены 5 ударных БПЛА, а утром – беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Как сообщили Силы обороны юга Украины, военным удалось уничтожить 5 "шахедов" над Одесской областью, но не обошлось и без попадания.

Так, вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Там повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали.

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Харьковщины

За минувшие сутки, 21 апреля, враг обстреливал Харьков и 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским гнем были Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиационным обстрелам подвергся Харьков.

В Харькове 21 апреля в 21:00 в результате ракетных обстрелов по городу пострадал 19-летний гражданский.

Также вчера в 15:31 в городе Волчанск в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом.

В Херсонской области ранены три человека

На Херсонщине за прошедшие сутки из-за обстрелов врага ранены три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Антоновку и Херсон. Под вражеским огнем и авиаударами также оказались Казацкое, Берислав и Новоберислав", – написал он.

Прокудин отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Враг из артиллерии обстрелял Днепропетровщину

Ночью российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Ночью русская армия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет”, – написал он.

По уточненной информации, из-за вечерней атаки на Марганецкую общину Никопольского района изуродовано фермерское хозяйство. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

Армия РФ нанесла более 200 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты 202 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг нанес авиационных ударов по Роботиному и Малой Токмачке. 25 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

Еще 6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Левадное. 169 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.