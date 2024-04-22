Ворожий дрон влучив у фермерське господарство на Одещині: ситуація у регіонах

У ніч на понеділок, 22 квітня, російські окупанти атакували ударними дронами інфраструктуру Одеської області. Сталося влучання у фермерське господарство. У Харкові внаслідок обстрілу поранено 19-річного хлопця.

ППО знищила 6 ворожих дронів: на Одещині є влучання

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, цієї ночі росіяни атакували Україну 7-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136, запущеними із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, окупанти запустили три зенітні керовані ракети С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА, а вранці – безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Як повідомили Сили оборони півдня України, військовим вдалося знищити 5 "шахедів" над Одеською областю, але не обійшлося і без влучання.

Так, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Там пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Харківщини

За минулу добу, 21 квітня, ворожих ударів зазнали Харків та 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, впродовж доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків.

У Харкові 21 квітня о 21:00 внаслідок ракетного обстрілу по місту постраждав 19-річний цивільний.

Також вчора об 15:31 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок.

На Херсонщині поранені троє людей

На Херсонщині минулої доби через обстріли ворога поранені троє людей, зокрема дитина. Про це у повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав", - написав він.

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Ворог з артилерії обстріляв Дніпропетровщину

Вночі російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає”, - написав він.

За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Марганецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство. Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали.

Армія РФ завдала понад 200 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Ще 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 169 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.