В Харьковской области после падения телебашни возобновили цифровое телевизионное вещание

В Харькове и Харьковской области после разрушения телебашни в результате вражеских обстрелов возобновили цифровое вещание Т2.

Об этом идет речь на сайте Харьковской ОВА.

Там сообщают, что жители Харькова и ближайших районов могут просматривать все пакеты телевизионных программ МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 и МХ-7.

"Их трансляция не проходила в результате попадания 22 апреля вражеской ракеты в телевизионную башню", - напомнили в ОВА.

Для просмотра приложений не требуется никаких перенастроек. В сети каналы появятся автоматически, если есть приемник Т2.

Напомним, вечером 22 апреля в Харькове раздался взрыв: оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры города. Перед этим российская армия уже атаковала телебашню в Харькове в 2022 году – второго и шестого марта. В ходе повторных обстрелов были уничтожены технические помещения, и тогда регион временно остался без теле- и радиотрансляции. В Госспецсвязи призвали граждан пользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

Также 1 марта 2022 года российские оккупанты атаковали телебашню в Киеве. Тогда в результате обстрела погибли пять человек.

14 марта 2022 года был удар по радиотелевизионной передающей станции в селе Антополь Ровенской области, в результате обстрела погибли девять человек. Кроме того, были атаки на телевизионную инфраструктуру в Изюме, Лисичанске (Луганская область), Коростене (Житомирская область), Белополье (Сумская область), Виннице, Орехове (Запорожская область).