"Крайняя форма эскалации". МИД Грузии прокомментировал протест Украины из-за состояния Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии глубоко обеспокоено шагом украинских властей, которые рекомендовали грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

"Эта акция является крайней формой эскалации дипломатических отношений, и очень досадно, что официальный Киев идет на такой шаг против дружественного государства и народа", – говорится в сообщении.

В МИД Грузии отметили, что не понимают причину такого шага Украины, ведь Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в просьбе о лечении за границей.

"На фоне такого развития событий решение украинской власти существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Надеемся, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружеских отношений между двумя странами", – высказались в дипведомстве.

Также там добавили, что поскольку Украина находится в активной фазе войны, Грузия воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на шаги Киева и дальнейшего обострения двусторонних отношений, чтобы не завести "и без того сложную ситуацию в тупик".

Напомним, что 3 июля состоялось судебное заседание с участием Саакашвили, к которому он присоединился онлайн и показал свое состояние в заключении.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии. Глава государства заявил, что грузинскому дипломату необходимо выразить решительный протест и предложить покинут Украину в течение 48 часов для проведения консультаций по Тбилиси. Утром 4 июля украинский МИД сделал соответствующий шаг.

Заключение Михеила Саакашвили

В 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на действующие приговоры против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан в Тбилиси. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением.

Уже будучи заключенным, политик несколько раз объявлял голодовку. Он настаивает, что его арестовали по политическим обвинениям. А в апреле 2023 года издание Politico опубликовало колонку авторства Саакашвили, где тот заявил, что к нему систематически применяют физическую и психологическую пытку, он имеет более 20 заболеваний, в частности в результате отравления, и теперь умирает.

Недавно действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы, надев ему электронный браслет. Также она отмечала, что к нему можно было бы применить другие формы наказания.