Из-за Саакашвили. Зеленский хочет, чтобы посол Грузии покинул Украину для консультаций с Тбилиси

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии из-за состояния бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили. Об этом говорится на странице Зеленского в Twitter.

Глава государства хочет, чтобы послу выразили решительный протест и предложили покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

По словам Зеленского, украинская сторона неоднократно призывала Грузию "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину". Кроме того, партнеры предлагали разные опции спасения.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили [...] В который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Никакая власть в Европе не имеет право казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – высказался он.

Напомним, что сегодня, 3 июля, состоялось судебное заседание с участием Саакашвили, к которому он присоединился онлайн и показал свое состояние в заключении.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", – сказал он.

Так сейчас выглядит Михеил Саакашвили. Фото: Daryna Chyzh / Facebook

В 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на действующие приговоры против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан в Тбилиси. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением.

Уже будучи заключенным, политик несколько раз объявлял голодовку. Он настаивает, что его арестовали по политическим обвинениям. А в апреле 2023 года издание Politico опубликовало колонку авторства Саакашвили, где тот заявил, что к нему систематически применяют физическую и психологическую пытку, он имеет более 20 заболеваний, в частности в результате отравления, и теперь умирает.

Недавно действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы, надев ему электронный браслет. Также она отмечала, что к нему можно было бы применить другие формы наказания.