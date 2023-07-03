Через Саакашвілі. Зеленський хоче, щоб посол Грузії залишив Україну для консультацій із Тбілісі

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії через стан колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі. Про це йдеться на сторінці Зеленського в Twitter.

Очільник держави хоче, щоб послу висловили рішучий протест та запропонували залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій із Тбілісі.

За словами Зеленського, українська сторона неодноразово закликала Грузію "зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України". Крім того, партнери пропонували різні опції порятунку.

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі [...] Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність", – висловився він.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня, відбулося судове засідання за участі Саакашвілі, до якого він доєднався онлайн і показав свій стан в ув'язненні.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії", – сказав він.

Так зараз виглядає Міхеіл Саакашвілі. Фото: Daryna Chyzh / Facebook

У 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Попри наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий у Тбілісі. Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином.

Уже будучи увʼязненим, політик кілька разів оголошував голодування. Він наполягає, що його заарештували за політичними обвинуваченнями. А в квітні 2023 року видання Politico опублікувало колонку за авторством Саакашвілі, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці, надівши йому електронний браслет. Також вона зазначала, що до нього можна було б застосувати інші форми покарання.