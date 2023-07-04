Посла Грузии попросили вернуться в Тбилиси для консультаций по решению ситуации с Саакашвили - МИД

Посла Грузии Георгия Закарашвили утром 4 июля вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за ухудшения состояния Михеила Саакашвили и попросили его вернуться в Тбилиси для консультаций.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Также послу Грузии в МИД выразили решительный протест.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для "проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации".

"Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода", - подчеркнули в МИД.

Напомним, 3 июля состоялось судебное заседание с участием Саакашвили, к которому он присоединился онлайн и показал свое состояние в заключении.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии. Глава государства заявил, что грузинскому дипломату необходимо выразить решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

Суд над Саакашвили в Грузии

В 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам заключения за злоупотребление служебными полномочиями при помиловании четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на действующие приговоры против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан в Тбилиси. Против экс-президента открыли еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением.

Уже будучи заключенным, политик несколько раз объявлял голодовку. Он настаивает, что его арестовали по политическим обвинениям. А в апреле 2023 года издание Politico опубликовало колонку авторства Саакашвили, где тот заявил, что к нему систематически применяют физическую и психологическую пытку, он имеет более 20 заболеваний, в частности в результате отравления, и теперь умирает.

Недавно действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила выпустить Саакашвили из тюрьмы, надев ему электронный браслет. Также она отмечала, что к нему можно было бы применить другие формы наказания.