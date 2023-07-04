Посла Грузії попросили повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

Посла Грузії Георгія Закарашвілі зранку 4 липня викликали до Міністерства закордонних справ України через погіршення стану Міхеіла Саакашвілі та попросили його повернутися до Тбілісі для консультацій.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Також послу Грузії у МЗС висловили рішучий протест.

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з цим Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для "проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася".

"Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду", - наголосили у МЗС.

Нагадаємо, 3 липня відбулося судове засідання за участі Саакашвілі, до якого він доєднався онлайн і показав свій стан в ув'язненні.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії. Очільник держави заявив, що грузинськогому дипломату необхідно висловити рішучий протест та запропонували залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій із Тбілісі.

Суд на Саакашвілі в Грузії

У 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Попри наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий у Тбілісі. Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином.

Уже будучи увʼязненим, політик кілька разів оголошував голодування. Він наполягає, що його заарештували за політичними обвинуваченнями. А в квітні 2023 року видання Politico опублікувало колонку за авторством Саакашвілі, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Нещодавно діюча президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці, надівши йому електронний браслет. Також вона зазначала, що до нього можна було б застосувати інші форми покарання.