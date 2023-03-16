Медикам з Польщі дозволять оглянути Саакашвілі

Грузинський уряд дозволив групі польських медиків оглянути екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про те, що Саакашвілі переведуть до іншої лікарні мова не йде. Дата прибуття польських медиків теж невідома.

"До Саакашвілі надали доступ медичній групі . Поки немає дати, коли вони поїдуть до Грузії. І це НЕ про переведення колишнього Президента до Польщі чи кудись" - повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у четвер, 16 березня.

В уряді Польщі заявляли, що їхні медики готові вирушити до Грузії в будь-який день, щоб перевірити стан здоров’я експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає в лікарні, куди його перевезли з в'язниці. Він також виголосив попередження народу Грузії після днів протестів, які прокотилися країною.

МЗС України закликало грузинську владу припинити знущатися над колишнім президентом Грузії і передати його Україні.