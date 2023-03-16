Медикам из Польши разрешат осмотреть Саакашвили

Грузинское правительство разрешило группе польских медиков осмотреть экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

О том, что Саакашвили переведут в другую больницу, речь не идет. Дата прибытия польских медиков тоже неизвестна.

"К Саакашвили предоставили доступ медицинской группе. Пока нет даты, когда они поедут в Грузию. И это НЕ о переводе бывшего Президента в Польшу или куда-то", - сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в четверг, 16 марта.

В правительстве Польши заявляли, что их медики готовы отправиться в Грузию в любой день, чтобы проверить состояние здоровья экс-президента Михеила Саакашвили.

Напомним, бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что умирает в больнице, куда его перевезли из тюрьмы. Он также произнес предупреждение народа Грузии после прокатившихся по стране дней протестов.

МИД Украины призвал грузинские власти прекратить издеваться над бывшим президентом Грузии и передать его Украине.