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Саакашвили на грани смерти: он похож на узника концлагеря в нацистской Германии
Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что умирает в больнице, куда его перевезли из тюрьмы. Он также предупредил народ Грузии после прокатившихся по стране акций протестов.
Об этом сообщает Sky News.
Журналистам издания было отказано в посещении больницы, но они смогли передать вопросы Саакашвили через его адвоката и получить письменные ответы.
На вопрос журналистов, насколько он был близок к смерти, Саакашвили сказал: "Сначала я весил 120 килограммов, сейчас – 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Относительно своего здоровья он сказал: "Я все время лежу в постели, мои кости рассыпаются, и это вызывает мучительную боль".
Его адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние подзащитного ухудшается с каждым днем.
"Это ужасная сцена. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", - сказал Хачапуридзе.
Кроме того, Саакашвили направил послание тысячам демонстрантов, вышедшим на улицы Тбилиси, протестуя против предложенных новых законов, критиковавшихся как пророссийские.
"Будьте очень бдительны, будьте готовы к мобилизации в кратчайшие сроки, из-за мстительного настроения режима олигархов", - написал Саакашвили.
В прошлом месяце во время апелляционного разбирательства независимый эксперт заявил, что Саакашвили отравили во время пребывания в тюрьме.
Грузинские власти отвергают эти обвинения, но не разрешают отправить политика на лечение в Европу.
Отметим, Европейский парламент 15 февраля принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии помиловать и освободить бывшего президента этой страны Михеила Саакашвили.