Саакашвілі на межі смерті: він схожий на в'язня концтабору в нацистській Німеччині

Колишній президент Грузії та громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає в лікарні, куди його перевезли з в'язниці. Він також виголосив попередження народу Грузії після днів протестів, які прокотилися країною.

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Про це повідомляє Sky News.

Журналістам видання було відмовлено у відвідуванні лікарні, але вони змогли передати питання Саакашвілі через його адвоката та отримати письмові відповіді.

На запитання журналістів, наскільки він був близький до смерті, Саакашвілі сказав: "Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз - 64, якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність".

Щодо свого здоров'я він сказав: "Я весь час лежу в ліжку, мої кістки розсипаються, і це викликає нестерпний біль".

Його адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що стан підзахисного погіршується з кожним днем.

"Це жахлива сцена. Він схожий на в’язня концтабору в нацистській Німеччині", - сказав Хачапурідзе.

Крім того, Саакашвілі надіслав послання тисячам демонстрантів, які вийшли на вулиці Тбілісі, протестуючи проти запропонованих нових законів, які критикували як проросійські.

"Будьте дуже пильними, будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів", – написав Саакашвілі.

Фото: відповідь Саакашвілі на запитання Sky News, передані в листі через його адвоката

Фото: відповідь Саакашвілі на запитання Sky News, передані в листі через його адвоката

Минулого місяця під час апеляційного розгляду незалежний експерт заявив, що Саакашвілі отруїли під час перебування у в’язниці.

Грузинська влада відкидає ці звинувачення, але не дозволяє відправити політика на лікування в Європу.

Зазначимо, Європейський парламент 15 лютого ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії помилувати і звільнити колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі.