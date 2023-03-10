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Парламент Грузії відхилив законопроект про "іноагентів", що викликав протести
Парламент Грузії 10 березня припинив розгляд законопроекту "про реєстрацію іноземних агентів", тим самим офіційно відкликавши його.
Про це повідомляє rustavi2.ge.
Зазначається, що саме засідання пройшло за лічені хвилини, без жодних коментарів.
Два дні тому цей законопроект було ухвалено 76 голосами, але зараз парламентарі переглянули своє рішення. Проти проекту закону проголосували 35 депутатів і 1 таки виступив "за". Всього у залі були присутні 112 депутатів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Таким чином грузинські парламентарі закінчили розгляд законопроекту, який спричинив масові протести.
Нагадаємо, в Тбілісі мітинги розпочалися 7 березня на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.
Вранці 9 березня стало відомо, що парламентська більшість у Грузії прийняла рішення відкликати законопроєкт про "іноагентів".
Але протестувальники все одно вчора вийшли на мітинг та вимагали відставки влади та дострокових виборів.