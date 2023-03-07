Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про "іноагентів", незважаючи на протести

Парламент Грузії під час планерного засідання 7 березня підтримав закон про "іноагентів" у першому читанні. Документ фактично копіює аналогічний російський закон.

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Про це повідомило місцеве видання "Грузия Online".

Положення законопроєкту передбачають, що неурядові організації та частину ЗМІ оголосять "агентами іноземного впливу". Подібний закон вже діє в РФ.

Посольство США в Грузії прокоментувало законопроєкт про "іноагентів", назвавши 7 березня –"чорним днем для грузинської демократії". ЄС та США закликали парламент Грузії переглянути законопроєкт, підкресливши, що документ стане перешкодою на шляху вступу країни до НАТО і ЄС.

На тлі цього в Грузії спалахнули протести. Сотні громадян збираються біля стін парламенту, щоб висловитися проти проросійського закону.

Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети.

Адміністрація президента Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що голова держави планує виступити з екстреним зверненням до грузинського народу після хвилі протестів в Тбілісі.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року Грузія відмовилася запроваджувати санкції проти РФ та має намір відновити авіасполучення з Росією.

Внаслідок такої позиції уряду Єврокомісія в червні ухвалила рішення, що Грузія має виконати додаткові умови, перш ніж набути статус кандидата на членство в ЄС. Незважаючи на трансформацію політики Грузії в проросійську, Зурабішвілі заявила, що вважає, що Росія повинна припинити свою майже 15-річну окупацію грузинської території в рамках можливої "мирної угоди" про припинення російсько-української війни.