Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон об "иноагентах", несмотря на протесты

Парламент Грузии во время планерного заседания 7 марта поддержал закон об "иноагентах" в первом чтении. Документ фактически копирует аналогичный российский закон.

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Об этом сообщило местное издание "Грузия Online".

Положения законопроекта предполагают, что неправительственные организации и часть СМИ объявят "агентами иностранного влияния". Подобный закон уже действует в РФ.

Посольство США в Грузии прокомментировало законопроект об "иноагентах", назвав 7 марта – "черным днем для грузинской демократии". ЕС и США призвали парламент Грузии пересмотреть законопроект, подчеркнув, что документ станет препятствием для вступления страны в НАТО и ЕС.

На этом фоне в Грузии вспыхнули протесты. Сотни граждан собираются у стен парламента, чтобы высказаться против пророссийского закона.

Силовики стали применять против протестующих газ и водометы.

Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что глава государства планирует выступить с экстренным обращением к грузинскому народу после волны протестов в Тбилиси.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Грузия отказалась вводить санкции против РФ и намерена восстановить авиасообщение с Россией.

В результате такой позиции правительства Еврокомиссия в июне приняла решение, что Грузия должна выполнить дополнительные условия, прежде чем приобрести статус кандидата на членство в ЕС. Несмотря на трансформацию политики Грузии в пророссийскую, Зурабишвили заявила, что считает, что Россия должна прекратить свою почти 15-летнюю оккупацию грузинской территории в рамках возможного "мирного соглашения" о прекращении российско-украинской войны.