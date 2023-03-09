З парламенту Грузії відкликали законопроєкт, через який в країні спалахнули протести

Парламентська більшості в Грузії прийняла рішення відкликати законопроєкт про "прозорість іноземного впливу", який до цього підтримали у першому читанні.

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Про це 9 березня повідомив грузинський "Перший канал".

"Ми прийняли рішення беззастережно відкликати підтриманий нами раніше законопроєкт без жодних застережень", — йдеться в заяві парламентської більшості, за участю партій "Грузинської мрії" та "Сили народу".

В заяві йдеться, що нібито "машина брехні" подала законопроєкт у негативному світлі та ввела в оману частину суспільства. Ініціатори закону заявили, що на документ нібито наклеяли "ярлик російського". Водночас в Росії також діє закон про "іноагентів".

"Ми повинні уважно ставитися до миру, спокою та економічного розвитку в нашій країні, а також до просування Грузії шляхом європейської інтеграції... Зважаючи на все вищевикладене, ми, як влада, відповідальна перед кожним членом суспільства, вирішили беззастережно відкликати підтриманий нами законопроєкт без жодних застережень", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Тбілісі мітинги розпочалися 7 березня на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів".

Посольство США в Грузії прокоментувало законопроєкт про "іноагентів", назвавши 7 березня –"чорним днем для грузинської демократії". ЄС та США закликали парламент Грузії переглянути законопроєкт, підкресливши, що документ стане перешкодою на шляху вступу країни до НАТО і ЄС.