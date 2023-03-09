Из парламента Грузии отозвали законопроект, из-за которого в стране вспыхнули протесты

Парламентское большинство в Грузии приняло решение отозвать законопроект о "прозрачности иностранного влияния", который до этого поддержали в первом чтении.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом 9 марта сообщил грузинский "Первый канал".

"Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами ранее законопроект безо всяких оговорок", — говорится в заявлении парламентского большинства, с участием партий "Грузинской мечты" и "Силы народа".

В заявлении говорится, что якобы "машина лжи" подала законопроект в негативном свете и ввела в заблуждение часть общества. Инициаторы закона заявили, что на документ якобы наклеили "ярлык русского". В то же время в России также действует закон об "иноагентах".

"Мы должны внимательно относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии путем европейской интеграции... Судя по всему вышеизложенному, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без никаких оговорок", - говорится в заявлении.

Напомним, в Тбилиси митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".

Посольство США в Грузии прокомментировало законопроект об "иноагентах", назвав 7 марта – "черным днем для грузинской демократии". ЕС и США призвали парламент Грузии пересмотреть законопроект, подчеркнув, что документ станет препятствием для вступления страны в НАТО и ЕС.