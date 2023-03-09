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Из парламента Грузии отозвали законопроект, из-за которого в стране вспыхнули протесты
Парламентское большинство в Грузии приняло решение отозвать законопроект о "прозрачности иностранного влияния", который до этого поддержали в первом чтении.
Об этом 9 марта сообщил грузинский "Первый канал".
"Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами ранее законопроект безо всяких оговорок", — говорится в заявлении парламентского большинства, с участием партий "Грузинской мечты" и "Силы народа".
В заявлении говорится, что якобы "машина лжи" подала законопроект в негативном свете и ввела в заблуждение часть общества. Инициаторы закона заявили, что на документ якобы наклеили "ярлык русского". В то же время в России также действует закон об "иноагентах".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы должны внимательно относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии путем европейской интеграции... Судя по всему вышеизложенному, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без никаких оговорок", - говорится в заявлении.
Напомним, в Тбилиси митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".
Посольство США в Грузии прокомментировало законопроект об "иноагентах", назвав 7 марта – "черным днем для грузинской демократии". ЕС и США призвали парламент Грузии пересмотреть законопроект, подчеркнув, что документ станет препятствием для вступления страны в НАТО и ЕС.