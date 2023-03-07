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Президент Грузии наложит вето на законопроект, из-за которого в стране вспыхнули протесты
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 марта, во время своего экстренного обращения к гражданам заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах", который парламент уже поддержал в первом чтении.
Об этом сообщил грузинский "Первый канал".
"Этот закон не подлежит простой отмене. Нет возможности отправить это в Венецианскую комиссию, а Венецианская комиссия очень хорошо знает, что это за закон. С первого дня я говорила, что наложу вето на этот закон и наложу его. Мне неинтересно обсуждать это подробно. Мне безразлично, напоминает ли это какой-нибудь старый американский закон, который, как мы хорошо знаем, или он служит совсем другим целям. Меня интересует только будущее Грузии", — сказала Зурабишвили.
Она считает, что все поддержавшие документ парламентарии нарушили таким образом Конституцию. К тому же, законопроект о "иноагентах" станет препятствием на пути Грузии в НАТО и ЕС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы не хотим того закона, который бессмыслен и имеет целью оторвать нас от Европы. Мы все вместе сегодня, мы будем вместе и завтра, и мы выведем эту страну в Европу. Я вам это обещаю, потому что я давно себе это пообещала, – сказала президент.
В свою очередь посольство США в Грузии прокомментировало законопроект об "иноагентах", назвав 7 марта – "черным днем для грузинской демократии". ЕС и США призвали парламент Грузии пересмотреть законопроект, подчеркнув, что документ станет препятствием для вступления страны в НАТО и ЕС.
На фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах" сотни граждан собираются у стен парламента, чтобы высказаться против пророссийского закона. Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разгона митинга.
На месте событий работают медики, врачи отмечают, что поток демонстрантов, нуждающихся в медицинской помощи, не прекращается.