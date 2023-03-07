Президент Грузії накладе вето на законопроєкт, через який в країні спалахнули протести

Президент Грузії Саломе Зурабішвіл 7 березня, під час свого екстреного звернення до громадян заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів", який парламент вже підтримав у першому читанні.

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Про це повідомив грузинський "Перший канал".

"Цей закон не підлягає простому скасуванню. Немає можливості відправити це до Венеціанської комісії, а Венеціанська комісія дуже добре знає, що це за закон. З першого дня я казала, що накладу вето на цей закон і накладу його. Мені нецікаво обговорювати це детально. Мені байдуже, чи нагадує це якийсь старий американський закон, який, як ми добре знаємо, чи служить зовсім іншим цілям. Мене цікавить тільки майбутнє Грузії", — сказала Зурабішвіл.

Вона вважає, що всі парламентарі, які підтримали документ, порушили таким чином Конституцію. До того ж законопроєкт про "іноагентів" тане перешкодою на шляху Грузії до НАТО та ЄС.

"Ми не хочемо того закону, який є безглуздим і має на меті відірвати нас від Європи. Ми всі разом сьогодні, ми будемо разом і завтра, і ми виведемо цю країну в Європу. Я вам це обіцяю, тому що я давно собі це пообіцяла, – сказала президент.

В свою чергу посольство США в Грузії прокоментувало законопроєкт про "іноагентів", назвавши 7 березня –"чорним днем для грузинської демократії". ЄС та США закликали парламент Грузії переглянути законопроєкт, підкресливши, що документ стане перешкодою на шляху вступу країни до НАТО і ЄС.

На тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів" сотні громадян збираються біля стін парламенту, щоб висловитися проти проросійського закону. Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розгону мітинг.

На місці подій працюють медики, лікарі зазначають, що потік демонстрантів, яким потрібна медична допомога, не припиняється.