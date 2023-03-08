Зеленский благодарен за флаги Украины на протестах в Грузии

Президент Владимир Зеленский выразил признательность участникам протестов, проходящих в Грузии, за использование, среди прочего, и украинской национальной символики. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", - сказал глава украинского государства.

По его словам, нет такого украинца, который не желал бы дружественной Грузии демократического и европейского успеха. Зеленский также выразил уверенность в таком успехе в будущем не только для Грузии, но и для Молдовы.

"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы".

Напомним, что 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с аналогичным российским законодательством об "иноагентах".

Это вызвало массовую акцию протеста, прошедшую уже вечером вторника у здания парламента в центре Тбилиси. Грузинская полиция в итоге сообщила о задержании 66 человек за хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей. Протест продолжился с новой силой вечером 8 марта, вылившись в противостояние протестующих, пытавшихся окружить здание парламента, с силовиками, которое на данный момент продолжается.

Напомним также, что Украина отозвала своего посла из Грузии еще в первые дни после начала полномасштабного российского вторжения в Украину "за безнравственную позицию по поводу санкций" против РФ, которые Грузия вводить не захотела. Посла в Грузию Украина до сих пор не отправила и заявляет, что это "вопрос политического момента".