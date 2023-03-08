Зеленський вдячний за прапори України на протестах у Грузії

Президент Володимир Зеленський вдячний учасникам протестів, що відбуваються у Грузії, за використання, серед іншого, й української національної символіки. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", - сказав глава української держави.

За його словами, немає такого українця, який не бажав би дружній Грузії демократичного та європейського успіху. Зеленський також висловив впевненість у такому успіху в майбутньому не лише для Грузії, а й для Молдови.

"Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи.

Нагадаємо, що 7 березня парламент Грузії прийняв у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з аналогічним російським законодавство про "іноагентів".

Це викликало масову акцію протесту, яка пройшла вже ввечері вівторка біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі. Грузинська поліція повідомила про затримання 66 осіб за хуліганство та непокору вимогам правоохоронців. Протест продовжився з новою силою ввечері 8 березня, вилившись у протистояння протестувальників, що намагалися оточити будівлю парламенту, з силовиками, яке наразі триває.

Нагадаємо також, що Україна відкликала свого посла з Грузії ще в перші дні після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "за неморальну позицію щодо санкцій" проти РФ, які Грузія вводити не захотіла. Посла до Грузії Україна досі не відправила і заявляє, що це є "питанням політичного моменту".