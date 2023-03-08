У МЗС України відреагували на протести у Грузії: висловлюємо солідарність з народом

Україна уважно слідкує за подіями в Тбілісі та поділяє позицію Євросоюзу про те, що проєкт закону про "іноземних агентів" суперечить європейським цінностям та стандартам.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", - йдеться у заяві.

МЗС вітає намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати ухвалений парламентом закон.

"Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, в Тбілісі 7 березня розпочалися мітинги на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів".