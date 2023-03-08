В Грузії опозиція оголосила масштабні акції протесту "до оголошення перемоги"

Представник опозиції, екслідер Єдиного національного руху Ніка Меліа заявив, що протести в Грузії будуть продовжуватися і ставатимуть більш масовими. На 8 березня призначили нові акції протесту.

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Про це Меліа повідомив в Facebook.

За його словами, з 15:00 8 березня в Тбілісі протестувальники збератимуться на площі Руставелі доти, "доки не досягнуть свєї мети".

"Пишаюся всіма, кого затримали російські слуги. Чим більше людей сьогодні арештують, тим менше вони зможуть арештувати завтра. Скоро весь проспект Руставелі буде Грузією! З 8 березня о 3 годині Грузія збиратиметься на проспекті Руставелі до оголошення перемоги. Будемо стояти стільки днів, скільки потрібно, на проспекті Руставелі. Ніхто не буде сидіти вдома, впевнений, від сьогодні Руставелі - наш дім", — сказав опозиціонер.

Нагадаємо, в Тбілісі 7 березня розпочалися мітинги на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів".