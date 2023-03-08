У ЄС попередили Грузію про наслідки ухвалення законопроєкту про "іноагентів"

В Європейському Союзі заявили, що рішення парламенту Грузії ухвалити в першому читанні законопроєкт про "прозорість іноземного впливу" матиме негативні наслідки для країни.

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Про це повідомив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики Жозеп Боррель, передає пресслужба дипломатичної служби Європейського Союзу.

"Закон у його нинішньому вигляді ризикує мати негативний вплив на громадянське суспільство та медіа-організації з негативними наслідками для багатьох грузин, які отримують вигоду від їхньої роботи. Цей закон несумісний із цінностями та стандартами ЄС", — підкреслив Боррель.

Рішення парламенту країни суперечить заявленій меті Грузії щодо бажання стати членом Європейського Союзу. Євроінтеграцію, як зауважує Боррель, підтримує значна більшість громадян Грузії.

"Його остаточне прийняття може мати серйозні наслідки для наших відносин", — попередив він.

ЄС офіційно закликав Грузію дотримуватись своїх зобов’язань щодо захисту демократії, верховенства права та прав людини.

Нагадаємо, в Тбілісі 7 березня розпочалися мітинги на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

На місці подій працюють медики, лікарі зазначають, що потік демонстрантів, яким потрібна медична допомога, не припиняється.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів".