У Тбілісі протестувальники штурмують парламент та будують барикади (ВІДЕО)

В столиці Грузії, в Тбілісі 7 березня протестувальники дійшли до парламенту та намагаються штурмом проникнути у внутрішній двір. В цей час частина мітингувальників починає зводити барикади.

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Грузинський "Перший канал" веде пряму трансляцію розвитку подій.

Відомо, що силовики продовжують намагатися розігнати протестувальників за допомогою водомета прямо із внутрішнього двору парламенту Грузії.

За попередньою інформацією, протестувальники використовують зламану огорожу, щоб закритися від води. Як повідомляє Paper Kartuli, поліцейські розводять воду зі сльозогінним газом.

Мітинги розпочалися 7 березня на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

На місці подій працюють медики, лікарі зазначають, що потік демонстрантів, яким потрібна медична допомога, не припиняється.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і заявила, що накладе вето на проросійський законопроєкт про "іноагентів".