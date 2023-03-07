В Тбилиси протестующие штурмуют парламент и строят баррикады (ВИДЕО)

В столице Грузии, в Тбилиси 7 марта протестующие дошли до парламента и пытаются штурмом проникнуть во внутренний двор. В это время часть митингующих начинает возводить баррикады.

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Грузинский "Первый канал" ведет прямую трансляцию развития событий.

Известно, что силовики продолжают пытаться разогнать протестующих с помощью водомета прямо из внутреннего двора парламента Грузии.

По предварительной информации, протестующие используют сломанное ограждение, чтобы закрыться от воды. Как сообщает Paper Kartuli, полицейские разводят воду со слезоточивым газом.

Митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики начали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

На месте событий работают медики, врачи отмечают, что поток демонстрантов, нуждающихся в медицинской помощи, не прекращается.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".