В ЕС предупредили Грузию о последствиях принятия законопроекта об "иноагентах"

В Европейском Союзе заявили, что решение парламента Грузии принять в первом чтении законопроект о "прозрачности иностранного влияния" будет иметь негативные последствия для страны.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель, передает пресс-служба дипломатической службы Европейского Союза.

"Закон в его нынешнем виде рискует оказать негативное влияние на гражданское общество и медиа-организации с негативными последствиями для многих грузин, которые получают выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС", - подчеркнул Боррель.

Решение парламента страны противоречит заявленной цели Грузии по поводу желания стать членом Европейского Союза. Евроинтеграцию, как отмечает Боррель, поддерживает большинство граждан Грузии.

"Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", – предупредил он.

ЕС официально призвал Грузию придерживаться своих обязательств по защите демократии, верховенства права и прав человека.

Напомним, в Тбилиси 7 марта начались митинги на фоне решение парламента поддержать законопроект о "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".