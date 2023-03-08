В Грузии оппозиция объявила масштабные акции протеста "до объявления победы"

Представитель оппозиции, экс-лидер Единого национального движения Ника Мелиа заявил, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми. На 8 марта уже назначили новые акции протеста.

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Об этом Мелиа сообщил в Facebook.

По его словам, с 15:00 8 марта в Тбилиси протестующие соберутся на площади Руставели до тех пор, "пока не достигнут своих целей".

"Горжусь всеми, кого задержали российские слуги. Чем больше людей сегодня арестуют, тем меньше они смогут арестовать завтра. Скоро весь проспект Руставели будет Грузией! С 8 марта в 3 часа Грузия будет собираться на проспекте Руставели до объявления победы. Будем стоять столько дней, сколько нужно, на проспекте Руставели. Никто не будет сидеть дома, уверен, с сегодняшнего дня Руставели - наш дом", — сказал оппозиционер.

Напомним, в Тбилиси 7 марта начались митинги против решение парламента поддержать законопроект о "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".