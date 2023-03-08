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В МИД Украины отреагировали на протесты в Грузии: выражаем солидарность с народом
Украина внимательно следит за событиями в Тбилиси и разделяет позицию Евросоюза о том, что проект закона об "иностранных агентах" противоречит европейским ценностям и стандартам.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", - говорится в заявлении.
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"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", - добавили в министерстве.
Напомним, в Тбилиси 7 марта начались митинги против решение парламента поддержать законопроект о "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на пророссийский законопроект об "иноагентах".