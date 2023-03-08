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В Грузии с водометами оттеснили протестующих от парламента (ФОТО, ВИДЕО)
В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
Во время столкновений участники акции протеста бросали в полицию и спецназ камни и бутылки, но в конце концов были вынуждены отступить на соседние улицы.
Полицейские периодически задерживают протестующих.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ответ на разгон акции протестующие перевернули полицейское авто.
По состоянию на 23:10 часть протестующих вернулась на проспект Руставели, спецназ готовится их разгонять.
Кроме того, местные СМИ сообщают о первом пулевом ранении протестующего на акции протеста.
Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фонеподдержки парламентомзаконопроекта об "иноагентах". Протестующие также оцепили здание, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек, 66 человек были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.
Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.
Президент Владимир Зеленский заявил, что выразил признательность участникам протестов, проходящих в Грузии, за использование, среди прочего, и украинской национальной символики.