В Грузии с водометами оттеснили протестующих от парламента (ФОТО, ВИДЕО)

В Тбилиси спецназ оттеснил протестующих от здания парламента с использованием водометов и слезоточивого газа.

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Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Во время столкновений участники акции протеста бросали в полицию и спецназ камни и бутылки, но в конце концов были вынуждены отступить на соседние улицы.

Полицейские периодически задерживают протестующих.

В ответ на разгон акции протестующие перевернули полицейское авто.

По состоянию на 23:10 часть протестующих вернулась на проспект Руставели, спецназ готовится их разгонять.

Кроме того, местные СМИ сообщают о первом пулевом ранении протестующего на акции протеста.

Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фонеподдержки парламентомзаконопроекта об "иноагентах". Протестующие также оцепили здание, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек, 66 человек были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.

Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выразил признательность участникам протестов, проходящих в Грузии, за использование, среди прочего, и украинской национальной символики.