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Грузинские протестующие окружили парламент: власти не выполнили два их требования
В Грузии 8 марта продолжились массовые протесты, которые начались накануне из-за законопроекта об "иноагентах". Участники акций выдвинули властям требования отменить принятие документа и отпустить задержанных протестующих, но это не было выполнено. Об этом сообщает "Новости – Грузия".
Митингующие вечером дали властям один час на исполнение их ультиматумов, а позже было принято решение о взятии парламента в осаду.
Сколько именно людей митингуют в Тбилиси – пока неизвестно, однако СМИ называют числа от 20 000 до 60 000 присутствующих.
Против митингующих стали применять водометы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также на протесты сегодня вышли люди в Кутаиси и Батуми.
Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фоне поддержки парламентом законопроекта об "иноагентах". Протестующие также оцепили здание, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек, 66 человек были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.
Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.