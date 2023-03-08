Грузинские протестующие окружили парламент: власти не выполнили два их требования

В Грузии 8 марта продолжились массовые протесты, которые начались накануне из-за законопроекта об "иноагентах". Участники акций выдвинули властям требования отменить принятие документа и отпустить задержанных протестующих, но это не было выполнено. Об этом сообщает "Новости – Грузия".

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Митингующие вечером дали властям один час на исполнение их ультиматумов, а позже было принято решение о взятии парламента в осаду.

Так выглядят протесты в Тбилиси 8 марта

Сколько именно людей митингуют в Тбилиси – пока неизвестно, однако СМИ называют числа от 20 000 до 60 000 присутствующих.

Против митингующих стали применять водометы.

Также на протесты сегодня вышли люди в Кутаиси и Батуми.

Напомним, 7 марта в Тбилиси начались митинги на фоне поддержки парламентом законопроекта об "иноагентах". Протестующие также оцепили здание, а силовики применили против них газ и водометы. В результате пострадали десятки человек, 66 человек были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на законопроект.

Представитель грузинской оппозиции Ника Мелиа заявлял, что протесты в Грузии будут продолжаться и станут более массовыми.