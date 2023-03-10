Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", вызвавший протесты

Парламент Грузии 10 марта прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", тем самым официально отозвав его.

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Об этом сообщает rustavi2.ge.

Отмечается, что само заседание прошло за считанные минуты.

Два дня назад этот законопроект был принят 76-ю голосами, но сейчас парламентарии пересмотрели свое решение. Против проекта закона проголосовали 35 депутатов и один выступил "за". Всего в зале присутствовало 112 депутатов.

Таким образом грузинские парламентарии закончили рассмотрение законопроекта, который вызвал массовые протесты.

Напомним, в Тбилиси митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Утром 9 марта стало известно, что парламентское большинство в Грузии приняло решение отозвать законопроект об "иноагентах".

Но протестующие все равно вчера вышли на митинг и потребовали отставки власти и досрочных выборов.