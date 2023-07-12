К Саакашвили допустили польских врачей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил получение польскими врачами доступа к пребывающему под арестом в частной клинике в Грузии бывшему президенту этой страны, ныне гражданину Украины Михеилу Саакашвили.

"Не оставляем друзей в беде. По моей просьбе команда польских врачей из Группы гуманитарной и медицинской помощи и канцелярии премьера начала комплексное медицинское обследование президента Михеила Саакашвили", - написал глава польского правительства в Twitter.

Отметим, что ранее в среду о том, что грузинские власти после полугода промедления согласились допустить польских врачей к экс-президенту, сообщало информагентство AFP со ссылкой на адвоката Саакашвили Дито Садзаглишвили.

Напомним, что неделей ранее беспокойство украинских властей по поводу состояния здоровья Саакашвили привело к наиболее серьезному на данный момент ухудшению дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

3 июля президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выразить послу Грузии решительный протест из-за состояния здоровья политика и "предложить" ему покинуть Украину в течение 48 часов, что МИД и сделал. В свою очередь, Грузия заявила, что не понимает такого шага Украины, считает его прямым вмешательством во внутренние дела и крайней формой эскалации взаимоотношений. По сообщениям СМИ, посол Георгий Закарашвили вскоре действительно выехал из Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что считает, что решение Европейского суда по правам человека по обеспечению надлежащего лечения для Саакашвили, вероятно, является ныне единственной возможностью сохранить жизнь бывшему президенту Грузии.

Напомним, что в 2018 году грузинский суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили, предусматривавших лишение его свободы на разные сроки. Тем не менее, несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытии в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика.

Против экс-президента было открыто еще одно дело, ему инкриминировали незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением. При этом все четверо задержанных по делу о тайном въезде Саакашвили сообщников свою вину признали.

Впоследствии помещенный в СИЗО в Рустави Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, заявив даже о готовности умереть. В начале ноября 2021 года его принудительно доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани, однако из-за общественного давления уже через неделю перевели в военный госпиталь в городе Гори. Перед Новым годом его вернули в СИЗО, где он пробыл до мая 2022 года, когда Саакашвили госпитализировали уже в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси, где политик продолжает находиться до сих пор.