Рада закликала президентку Грузії помилувати Саакашвілі

Верховна Рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав-членів Європейського Союзу із закликом щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення відповідної постанови №9491 підтримали 285 нардепів.

Так, Верховна Рада закликала президента Грузії надати Уповноваженому Ради з прав людини доступ до Саакашвілі.

Крім того, очільницю Грузії просять помилувати Саакашвілі через його тяжкий фізичний стан.

Також народні обранці звернулися до парламентів держав-членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив отримання польськими лікарями доступу до Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під арештом у приватній клініці в Грузії.

3 липня президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ висловити послу Грузії рішучий протест через стан здоров'я політика та "запропонувати" йому залишити Україну протягом 48 годин, що МЗС і зробило. У свою чергу, Грузія заявила, що не розуміє такого кроку України, вважає його прямим втручанням у внутрішні справи та крайньою формою ескалації взаємин. За повідомленнями ЗМІ, посол Георгій Закарашвілі незабаром справді виїхав із України.

Також Зеленський заявляв, що вважає, що рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення належного лікування для Саакашвілі, ймовірно, є нині єдиною можливістю зберегти життя колишньому президентові Грузії.

Європейський парламент 15 лютого ухвалив резолюцію, в якій закликав владу Грузії помилувати і звільнити Саакашвілі.