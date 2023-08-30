Уряд Грузії заблокував президентці візити до країн ЄС. В Україну на День незалежності – теж

Уряд Грузії повідомив, що відмовив чинній президентці цієї країни Саломе Зурабішвілі у здійсненні низки робочих та офіційних візитів до іноземних держав, у тому числі в робочому візиті в Україну, період якого охоплював День її незалежності.

Приводом для заяви стало опубліковане в середу повідомлення адміністрації грузинського президента про те, що 31 серпня вона вирушить до Берліна на зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зазначалося, що ця зустріч має стати першою у низці зустрічей із європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу.

В уряді Грузії заявили у відповідь, що адміністрація президента ще 12 липня звернулася до нього з пропозицією щодо зазначеного візиту, проте вона була офіційно відхилена в письмовій формі ще 3 серпня.

"Також президенту офіційно письмово відмовили у робочих візитах до України 22-24 серпня, до Швейцарської Конфедерації 16 вересня, до Республіки Польща 2-3 жовтня, до Королівства Бельгія 4-6 жовтня, до Королівства Данія 31 жовтня - 2 листопада та до Об'єднаних Арабських Еміратів 1-2 грудня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зурабішвілі також було відмовлено в офіційних візитах до Болгарії 27-29 вересня, до Чехії 10-12 грудня та до Ізраїлю 18-20 грудня. Зазначимо, що серед перелічених країн до ЄС входять одразу шість.

"Нагадуємо президенту Саломі Зурабішвілі, що відповідно до підпункту "а" пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, президент Грузії здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду Грузії, оскільки відповідно до пункту 1 статті 54 Конституції, реалізація зовнішньої політики країни перебуває у віданні уряду Грузії", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що Грузія, як і Молдова, вирішила подати заявку на членство у Євросоюзі невдовзі після такої заявки з боку України 28 лютого 2022 року. 23 червня Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС, а ось у наданні такого статусу Грузії без виконання будь-яких попередніх умов – відмовила. Вже після цього, у грудні, статус кандидата отримала Боснія та Герцеговина, яка домагалася його у звичайному порядку ще з 2016 року.