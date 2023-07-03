Грузия считает санкции против Georgian Airways недружественными: МИД вызывал украинского дипломата

Грузия считает неприемлемыми санкции, введенные Украиной против авиакомпании Georgian Airways. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, передает "Грузия Online".

По его словам, решение украинской власти является политически обусловленным, поскольку в Россию летают многие авиакомпании многих стран, и подобной реакции со стороны Киева не было.

"Грустно говорить, что мы увидели очередное крайне недружественное решение со стороны властей Украины. Такие факты были у нас и в предыдущих случаях, когда несколько граждан Грузии попали под так называемые санкции власти Украины. Это однозначно неприемлемо, это не заключается в тех стандартах отношений между странами, которые имеют Грузия и Украина", – сказал Давиташвили.

Также чиновник заявил, что на решение могли повлиять грузинские оппозиционеры, "потому что вы знаете, насколько связаны некоторые оппозиционные группы с властями Украины".

Что касается реакции Грузии, то Давиташвили выразил уверенность, что она будет со стороны Министерства иностранных дел.

Как сообщает Imedi, МИД Грузии в понедельник, 3 июля, вызвал временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу.

На встрече, которая длилась полчаса, речь шла о санкциях против Georgian Airways. Украинский дипломат не дал комментарии СМИ.

Напомним, Россия в мае отменила запрет на авиарейсы в Грузию, действовавший с 2019 года, и разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в страну-агрессора. В МИД Украины раскритиковали такое решение, подчеркнув, что оно было принято, когда весь мир изолирует РФ, чтобы заставить ее прекратить войну. Кроме того, под российской оккупацией находятся и 20% территории Грузии.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции, под которые попала, в частности, Georgian Airways и ее владелица Тамаза Гаиашвили.