ЕСПЧ обязал РФ выплатить Грузии €130 миллионов компенсации морального ущерба жертвам войны 2008 года

Большая Палата Европейского суда по правам человека присудила России компенсировать Грузии в течение трех месяцев 129,8 миллиона евро в связи с нарушениями прав человека во время вооруженного конфликта между Грузией и РФ в августе 2008 года. Соответствующее решение по второму делу "Грузия против России" (жалоба №38263/08), как сообщается на сайте суда, было принято единогласно 28 апреля.

Суд при этом установил, что имел юрисдикцию в соответствии со статьей 58 Европейской конвенции по правам человека для рассмотрения требований правительства Грузии о справедливой компенсации в соответствии со статьей 41 конвенции, несмотря на прекращение членства РФ в Совете Европы.

В частности, Россия по этому решению должна была бы выплатить властям Грузии 115 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, понесенного группой из не менее 23 тысяч жертв практики предотвращения возвращения граждан Грузии в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

Также ей следовало бы выплатить 3,25 миллиона евро в качестве компенсации морального ущерба, причиненного группе из не менее чем 50 жертв практики убийств гражданских лиц в грузинских селах Южной Осетии и в "буферной зоне" и невыполнения РФ своих процессуальных обязательств по надлежащему и эффективному расследованию этих убийств.

Кроме того, ее обязали выплатить государству-заявителю 2,7 миллиона евро в качестве компенсации морального ущерба, причиненного группе из не менее 166 жертв практики бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и произвольного задержания грузинских гражданских лиц, удерживавшихся югоосетинскими силами в подвале "Министерства внутренних дел Южной Осетии" в Цхинвали примерно с 10 по 27 августа 2008 года.

Помимо этого, России следовало бы выплатить Грузии 640 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, причиненного группе из не менее 16 жертв практики пыток в отношении грузинских военнопленных, задержанные южноосетинскими силами в Цхинвали с 8 по 17 августа 2008 года.

Еще 8,24 миллиона евро РФ присудили выплатить грузинским властям в качестве компенсации морального ущерба группы из не менее 412 потерпевших в результате невыполнения ею обязательств по проведению надлежащего и эффективного расследования случаев смерти, имевших место в ходе активной фазы боевых действий.

В то же время суд отклонил девятью голосами против восьми остальные требования государства-заявителя о справедливой компенсации. Отметим, что в своем иске Грузия заявляла о необходимости компенсации за моральный ущерб большему числу вероятных жертв и по большему числу оснований, в частности:

- 116 жертвам практики убийств мирных жителей в грузинских селах Южной Осетии и в "буферной зоне" (по 120 тысяч евро за каждого пострадавшего);

- 26 жертвам изнасилования или других форм бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (по 70 тысяч и 30 тысяч евро соответственно);

- 1408 жертвам практики поджогов и разграбления домов в "буферной зоне" (по 40 тысяч евро);

- 552 людям, лишившимся имущества в результате вооруженного конфликта и последующей оккупации территории Грузии посредством неустановленных действий (не поджогов и мародерства) (по 45 тысяч евро);

- 179 жертвам практики бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и произвольного задержания грузинских гражданских лиц, удерживаемых югоосетинскими силами в подвале "МВД РЮО" 10-27 августа (по 30 тысяч евро);

- 91 жертве бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и произвольного задержания в других местах содержания под стражей (по 26 тысяч евро);

- 44 жертвам пыток грузинских военнопленных югоосетинскими силами в Цхинвали 8-17 августа (по 100 тысяч евро за каждого выжившего и 180 тысяч за каждого скончавшегося);

- 31 тысяче 105 жертвам практики воспрепятствования возвращению грузинских граждан в свои дома в Южной Осетии и Абхазии (по 10 тысяч евро за каждого пострадавшего, чей дом не был разрушен, и по 35 тысяч за каждого, чей дом был разрушен);

- 723 жертвам несоблюдения Россией обязательства провести адекватное расследование смертей в ходе активной фазы боевых действий и после них (по 35 тысяч евро).

Напомним, что 15 марта 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, что подразумевает и денонсацию ратифицированной ею в 1998 году Европейской конвенции по правам человека и выход, соответственно, из юрисдикции ЕСПЧ.

При этом в тот же день Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию, рекомендующую Комитету министров СЕ исключить РФ из организации из-за агрессии против Украины, что и было сделано на следующий день.

Отметим, что война 2008 года привела к изгнанию населения и физическому уничтожению силами самопровозглашенной "Республики Южная Осетия" контролировавшихся Грузией сел вокруг Цхинвали. Бежавшее население впоследствии было расселено в специально построенные на подконтрольной Грузии территории поселки.

Российские войска тогда установили полный контроль не только над этим районом, но и над основной частью входившего в ЮОАО Ахалгорского (Ленингорского) района, контролировавшейся до 2008 года Грузией, а также на непродолжительное оккупировали часть грузинского региона Шида Картли вне Южной Осетии, в том числе его административный центр Гори.

Одновременно силы самопровозглашенной "Республики Абхазия" при поддержке российских войск также установили контроль над всей заявленной территорией, захватив малонаселенное Кодорское ущелье, где размещалось правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании. Российская армия тогда также некоторое время оккупировала район городов Зугдиди и Поти на основной территории Грузии, прилегающий к Абхазии.

В итоге после завершения боевых действий и вывода войск с основной территории Грузии Россия 26 августа признала "независимость" и Абхазии, и Южной Осетии, которую с тех пор признали только Венесуэла, Сирия, Никарагуа и карликовое океанское государство Науру.