ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити Грузії €130 мільйонів компенсації моральної шкоди жертвам війни 2008 року

Велика Палата Європейського суду з прав людини присудила Росії компенсувати Грузії протягом трьох місяців 129,8 мільйона євро у зв'язку з порушеннями прав людини під час збройного конфлікту між Грузією та РФ у серпні 2008 року. Відповідне рішення у другій справі "Грузія проти Росії" (скарга №38263/08), як повідомляється на сайті суду, було ухвалено одноголосно 28 квітня.

Суд при цьому встановив, що мав юрисдикцію відповідно до статті 58 Європейської конвенції з прав людини для розгляду вимог уряду Грузії щодо справедливої компенсації відповідно до статті 41 конвенції, незважаючи на припинення членства РФ у Раді Європи.

Зокрема, Росія за цим рішенням мала б виплатити владі Грузії 115 мільйонів євро як компенсацію моральної шкоди, завданої групі з не менше 23 тисяч жертв практики запобігання повернення громадян Грузії до своїх будинків у Південній Осетії та Абхазії.

Також їй слід було б виплатити 3,25 мільйона євро як компенсацію моральної шкоди, заподіяної групі з не менш ніж 50 жертв практики вбивств цивільних осіб у грузинських селах Південної Осетії та в "буферній зоні" та невиконання РФ своїх процесуальних зобов'язань щодо належного та ефективного розслідування цих вбивств.

Крім того, її зобов'язали виплатити державі-заявнику 2,7 мільйона євро як компенсацію моральної шкоди, заподіяної групі з не менше 166 жертв практики нелюдського та принижуючого гідність поводження та довільного затримання грузинських цивільних осіб, які утримувалися південноосетинськими силами у підвалі "Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії" у Цхінвалі приблизно з 10 по 27 серпня 2008 року.

Крім цього, Росії слід було б виплатити Грузії 640 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди, заподіяної групі з не менше 16 жертв практики тортур щодо грузинських військовополонених, затриманих південноосетинськими силами в Цхінвалі з 8 по 17 серпня 2008 року.

Ще 8,24 мільйона євро РФ присудили виплатити грузинській владі як компенсацію моральної шкоди групи з не менше 412 потерпілих внаслідок невиконання нею зобов'язань щодо проведення належного та ефективного розслідування випадків смерті, що мали місце під час активної фази бойових дій.

У той же час суд відхилив дев'ятьма голосами проти восьми інші вимоги держави-заявника щодо справедливої компенсації. Зазначимо, що у своєму позові Грузія заявляла про необхідність компенсації моральної шкоди більшої кількості ймовірних жертв та з більшої кількості підстав, зокрема:

- 116 жертвам практики вбивств мирних жителів у грузинських селах Південної Осетії та у "буферній зоні" (по 120 тисяч євро за кожного потерпілого);

- 26 жертвам згвалтування або інших форм нелюдського чи принижуючого гідність поводження (по 70 тисяч та 30 тисяч євро відповідно);

- 1408 жертвам практики підпалів та пограбування будинків у "буферній зоні" (по 40 тисяч євро);

- 552 людям, які втратили майно внаслідок збройного конфлікту та подальшої окупації території Грузії за допомогою невстановлених дій (не підпалів та мародерства) (по 45 тисяч євро);

- 179 жертвам практики нелюдського та принижуючого гідність поводження та довільного затримання грузинських цивільних осіб, які утримувалися південноосетинськими силами у підвалі "МВС РПО" 10-27 серпня (по 30 тисяч євро);

- 91 жертві нелюдського або принижуючого гідність поводження та довільного затримання в інших місцях утримання під вартою (по 26 тисяч євро);

- 44 жертвам тортур грузинських військовополонених південноосетинськими силами в Цхінвалі 8-17 серпня (по 100 тисяч євро за кожного, хто вижив, і 180 тисяч за кожного, хто помер);

- 31 тисячі 105 жертвам практики перешкоджання поверненню грузинських громадян до своїх будинків у Південній Осетії та Абхазії (по 10 тисяч євро за кожного постраждалого, чий будинок не був зруйнований, і по 35 тисяч за кожного, чий будинок був зруйнований);

- 723 жертвам недотримання Росією зобов'язання провести адекватне розслідування смертей під час активної фази бойових дій та після них (по 35 тисяч євро).

Нагадаємо, що 15 березня 2022 року Росія оголосила про вихід з Ради Європи, що передбачає і денонсацію ратифікованої нею в 1998 році Європейської конвенції з прав людини і вихід, відповідно, з юрисдикції ЄСПЛ.

При цьому того ж дня Парламентська асамблея РЄ ухвалила резолюцію, яка рекомендувала Комітету міністрів РЄ виключити РФ з організації через агресію проти України, що й було зроблено наступного дня.

Зазначимо, що війна 2008 року призвела до вигнання населення і фізичного знищення силами самопроголошеної "Республіки Південна Осетія" сіл, що контролювалися Грузією, навколо Цхінвалі. Їхнє населення згодом було розселене у спеціально побудованих на підконтрольній Грузії території селищах.

Російські війська тоді встановили повний контроль не тільки над цим районом, а й над основною частиною Ахалгорського (Ленінгорського) району, що входив до ПОАО, яка контролювалася до 2008 року Грузією, а також на нетривалий час окупували частину грузинського регіону Шіда Картлі поза Південною Осетією, в тому числі його адміністративний центр Горі.

Одночасно сили самопроголошеної "Республіки Абхазія" за підтримки російських військ також встановили контроль над усією заявленою територією, захопивши малонаселену Кодорську ущелину, де розміщувався уряд Автономної Республіки Абхазія у вигнанні. Російська армія тоді також деякий час окупувала район міст Зугдіді та Поті на основній території Грузії, прилеглий до Абхазії.

У результаті після завершення бойових дій та виведення військ з основної території Грузії Росія 26 серпня визнала "незалежність" і Абхазії, і Південної Осетії, яку відтоді визнали лише Венесуела, Сирія, Нікарагуа та карликова океанська держава Науру.