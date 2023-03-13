"Не там шукаєте ворогів": у МЗС відреагували на недружні заяви грузинської влади

У Грузії звинуватили Україну в підготовці державного перевороту та втягуванні її у війну з Росією. Міністерство закордонних справ відкинуло ці інсинуації.

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Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв. Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що грузинська влада не там шукає ворогів.

"Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність", - повідомив речник МЗС.

Він додав, що Україна була і залишатиметься другом грузинського народу.

Нагадаємо, в Тбілісі мітинги розпочалися 7 березня на тлі рішення парламенту підтримати законопроєкт про "іноагентів". Силовики почали застосовувати проти протестувальників газ та водомети. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розігнати мітинг.

Парламент Грузії 10 березня припинив розгляд законопроекту "про реєстрацію іноземних агентів", тим самим офіційно відкликавши його.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний учасникам протестів, що відбуваються у Грузії, за використання, серед іншого, й української національної символіки.