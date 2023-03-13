"Не там ищете врагов": в МИД отреагировали на недружественные заявления грузинских властей

В Грузии обвинили Украину в подготовке государственного переворота и втягивании ее в войну с Россией. Министерство иностранных дел отвергло эти инсинуации.

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Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных к Украине заявлений. Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что грузинские власти не там ищут врагов.

"Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут пошатнуть прочные дружеские отношения украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость", - сообщил представитель МИД.

Он добавил, что Украина была и будет оставаться другом грузинского народа.

Напомним, в Тбилиси митинги начались 7 марта на фоне решения парламента поддержать законопроект об "иноагентах". Силовики стали применять против протестующих газ и водометы. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разогнать митинг.

Парламент Грузии 10 марта прекратил рассмотрение законопроекта "о регистрации иностранных агентов", тем самым официально отозвав его.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выразил признательность участникам протестов, проходящих в Грузии, за использование, среди прочего, и украинской национальной символики.