В МИД и ОП раскритиковали возобновление авиарейсов между Россией и Грузией

Грузия согласилась возобновить прямое авиасообщение с Россией, в то время, когда весь мир изолирует страну-агрессора, чтобы заставить ее прекратить войну.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата", - отметил он.

Также решение Грузии возобновить авиасообщение с Россией подверг критике руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в Россию. Georgian Airways, а раньше и "Азимут". Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014-го он убивает украинцев. Но некоторые, похоже, пытаются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе", - подчеркнул он.

Напомним, Россия 10 мая отменила действовавший с 2019 года запрет на авиарейсы в Грузию и открыла потенциальную возможность для возобновления авиасообщения между странами.

Позже Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ.

Оппозиция намерена провести акции протеста против возобновления авиасообщения в день прибытия первого рейса из России.

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