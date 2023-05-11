"Предлагает заключить соглашение с дьяволом". В МИД отреагировали на попытки РФ возобновить авиасообщение с Грузией

Решение президента России Владимира Зеленского отменить визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение является "политической компенсацией" за отказ властей Грузии присоединиться к западным санкциям против РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом. А в соглашении с дьяволом, как известно, побеждает дьявол", – отметил он.

Николенко напомнил, что курс Тбилиси на нормализацию отношений с Москвой проходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, грубого нарушения прав и свобод человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами.

"В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен.. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ", - подчеркнул спикер МИД.

По его словам, политика сближения с агрессором ожидаемо не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, неоднократно публично выражавших свою позицию, в частности, в акциях протеста.

"В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах. Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии", - добавил он.

Напомним, Россия 10 мая отменила действовавший с 2019 года запрет на авиарейсы в Грузию и открыла потенциальную возможность для возобновления авиасообщения между странами.

В Грузии в ответ на это заявили, что готовы возобновить авиарейсы только для российских компаний, которые не находятся под санкциями Запада.

В то же время вечером 10 мая в Грузии начались протесты против возобновления авиасообщения с РФ.