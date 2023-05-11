"Пропонує укласти угоду з дияволом". В МЗС відреагували на спроби РФ відновити авіасполучення з Грузією

Рішення президента Росії Володимира Зеленського скасувати візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення є "політичною компенсацію" за відмову влади Грузії приєднатися до західних санкцій проти РФ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", - зазначив він.

Ніколенко нагадав, що курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі російської окупації 20% грузинської території, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами.

"У 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів. Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", - наголосив речник МЗС.

За його словами, політика зближення із агресором очікувано не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неоднаразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту.

"У цьому контексті ми висловлюємо солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах. Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - додав він.

Нагадаємо, Росія 10 травня скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.

У Грузії у відповідь на це заявили, що готові відновити авіарейси лише для тих російських компаній, які не перебувають під санкціями Заходу.

Водночас ввечері 10 травня у Грузії почалися протести проти відновлення авіасполучення з РФ.