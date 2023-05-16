У МЗС та ОП розкритикували відновлення авіарейсів між Росією та Грузією

Грузія погодилася відновити пряме авіасполучення з Росією, коли весь світ ізолює країну-агресора, щоб змусити її припинити війну.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату", - зазначив він.

Також рішення Грузії відновити авіасполучення з Росією розкритикував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до Росії. Georgian Airways, а раніше і "Азимут". Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар’їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі", - наголосив він.

Нагадаємо, Росія 10 травня скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.

Пізніше Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ.

Опозиція збирається провести акції протесту проти відновлення авіасполучення у день прибуття першого рейсу з Росії.

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