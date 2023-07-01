Россияне и не только: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против 190 физических лиц (в основном россиян) и 291 компании. Также под санкции попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию и ее владелец Тамаза Гаиашвили.

Об этом говорится в указе президента №364/2023 от 1 июля "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Согласно указу, санкции вводятся в основном против граждан России, а среди подсанкционных юридических лиц есть компании, зарегистрированные в РФ, Казахстане, Беларуси, Кипре и Грузии.

Также под санкции попали белорусских Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", совместное белорусско-германское предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, а также грузинской Georgian Airways LLС.

Срок действия санкций составляет 10 лет.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 51 физическому и 220 юридическим лицам.