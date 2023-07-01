Росіяни і не тільки: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти 190 фізичних осіб (в основному росіян) та 291 компанії. Також під санкції потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси в Росію і її власник Тамаза Гаїашвілі.

Про це йдеться в указі президента №364/2023 від 1 липня "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Згідно з указом, санкції запроваджуються в основному проти громадян Росії, а серед підсанкційних юридичних осіб є компанії, що зареєстровані у РФ, Казахстані, Білорусі, на Кіпрі та в Грузії.

Також під санкції потрапили білоруських Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БєлОМО", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі, а також грузинської Georgian Airways LLС.

Термін дії санкцій становить 10 років.

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський також ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 51 фізичної та 220 юридичних осіб.