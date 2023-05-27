Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції щодо росіян

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Відповідний указ №307/2023 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, вводиться в дію рішення РНБО від 27 травня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 51 громадянинаРФ.

Також санкції запроваджуються проти 220 юридичних осіб, серед яких є як російські компанії, так закордонні.

Зокрема, під санкції потрапили такі російські компанії, як акціонерне товариство "Залізнична торгова компанія", товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології мастил", товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонрегістр".

Крім того, санкції торкнуться кіпрських компаній "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеської "Навітел с.р.о" і товариства з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна", яке зареєстровано в Україні.

Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій. Обмежувальні заходи стосуються власності російських компаній в Україні та власності пов'язаних із ними українських економічних субʼєктів.