Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях в отношении россиян

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 51 физическому и 220 юридическим лицам.

Соответствующий указ №307/2023 обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, вводится в действие решение СНБО от 27 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против 51 гражданина России.

Также санкции вводятся относительно 220 юридических лиц, среди которых есть как российские, так и зарубежные компании.

В частности, под санкции попали такие российские компании, как акционерное общество "Железнодорожная торговая компания", общество с ограниченной ответственностью "Инновационные технологии масел", общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Кроме того, санкции коснутся кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

Напомним, 12 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций. Ограничительные меры касаются собственности российских компаний в Украине и собственности связанных с ними украинских экономических субъектов.