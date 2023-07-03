Грузія вважає санкції проти Georgian Airways недружніми: МЗС викликало українського дипломата

Грузія вважає неприйнятними санкції, які запровадила Україна проти авіакомпанії Georgian Airways. Про це заявив міністр економіки та сталого розвитку Грузії Леван Давіташвілі, передає "Грузія Online".

За його словами, рішення української влади є політично обумовленим, оскільки в Росію літають багато авіакомпаній багатьох країн, і подібної реакції з боку Києва не було.

"Сумно говорити, що ми побачили чергове вкрай недружнє рішення з боку влади України. Такі факти були у нас і у попередніх випадках, коли кілька громадян Грузії потрапили під так звані санкції влади України. Це однозначно неприйнятно, це не укладається в ті стандарти відносин між країнами, які мають Грузія та Україна", – сказав Давіташвілі.

Також чиновник заявив, що на рішення могли вплинути грузинські опозиціонери, "тому що ви знаєте, наскільки пов'язані деякі опозиційні групи з владою України".

Що стосується реакції Грузії, то Давіташвілі висловив упевненість, що вона буде з боку Міністерства закордонних справ.

Як повідомляє Imedi, МЗС Грузії в понеділок, 3 липня, викликало тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу.

На зустрічі, яка тривала півгодини, йшлося про санкції проти Georgian Airways. Український дипломат не дав коментарів ЗМІ.

Нагадаємо, Росія в травні скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, й дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до країни-агресорки. В МЗС України розкритикували таке рішення, наголосивши, що воно було ухвалено, коли весь світ ізолює РФ, щоб змусити її припинити війну. Крім того, під російською окупацією перебувають і 20% території Грузії.

1 липня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції, під які потрапили, зокрема, Georgian Airways та її власниця Тамаза Гаїашвілі.